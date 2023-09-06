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Fenerbahçe'de Luan Peres şanssızlığı: Lisansı dondurabilir

Fenerbahçe'de Luan Peres şanssızlığı sürüyor. Ameliyat olması halinde sarı-lacivertliler futbolcunun lisansını dondurmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres şanssızlığı: Lisansı dondurabilir

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'de Luan Peres bu sezonun ilk yarısında bir daha forma giyemeyebilir. Brezilyalı stoperin ameliyat olması gündemde.

Peres 17 Ağustos'taki Maribor maçındandan sonra sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

AMELİYAT OLUP OLMAMASINA KARAR VERİLECEK

Brezilyalı futbolcunun ameliyat olup olmamasına karar verilecek.

Bıçak altına yatması halinde Fenerbahçe yönetimi Peres'in lisansını donduracak.

29 yaşındaki futbolcu sarı lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği listede de yer almıyor.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Peres, 20 maçta forma şansı bulabilmiş, 27 karşılaşma kaçırmıştı.

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