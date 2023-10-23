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Fenerbahçe'de Ludogorets mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek 9'da 9 yaptı. Sarı-lacivertli ekip Perşembe akşamı Konferans Liginde oynayacağı Ludogorets karşılaşmasının hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Fenerbahçe'de Ludogorets mesaisi başladı

 UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Ludogorets maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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