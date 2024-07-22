NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'de Lugano maçı öncesi Maximin gelişmesi

Fenerbahçe, Devler Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Lugano maçı öncesi Maximin gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

MAXIMIN SON İDMANDA YER ALMADI

Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı.

Maximin'in yanın sıra milli takımdan sakatlığı bulunan Samet Akaydın da takımdan ayrı çalıştı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gidecek.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı: 9 isim yok

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı: 9 isim yok

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...