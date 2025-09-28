Fenerbahçe'de maç sonu gözdağı: "Kimse eylül ayından hükme varmasın"

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor 'u 2-0 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 90+2. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Yüksek'in sözleri: "TEDESCO İLE KONUŞMALARIMIZ ÖZEL" "Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel, bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti, birlik olmaktan bahsetti, takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe vardı. Kazanmasını bildik. Hak ettik. Takımı tebrik ederim."

"EYLÜL AYINDAN KİMSE HÜKME VARMASIN"



"Burada takım arkadaşlarım da dahil Fenerbahçeli'nin başarısızlığa tahammülümüz yok. Nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz ki iyi bir mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor. Biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hafta içi Nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçında bize yakışmayan görüntüler vardı."



"BAŞKANIMIZ BİZE MORAL VERDİ"



"Biz bugün beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız bize moral verdi. O da sahaya yansıdı. Takımı tebrik ediyorum. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam."

