Fenerbahçe'de maç sonu itiraf. "2-0'da tura inanmıştık"
27.02.2026 01:22
Fenerbahçe'nin kalecisi Tarık Çetin ve orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Nottingham Forest maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ancak toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaleci Tarık Çetin ve mecburen stoperde oynayan Matteo Guendouzi, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Çetin'in sözleri:
"2-0'DAN SONRA TURA İNANMIŞTIK"
"Buraya gelirken çok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Fenerbahçe'nin kalecisi Tarık Çetin'in yaptığı kurtarış.
"TARAFTARIMIZ HİÇ SUSMADI"
"Taraftarımıza bir parantez açmak istiyorum. Bizi son dakikaya kadar çok iyi desteklediler, hiç susmadılar."
"AÇIĞIMI KAPATMAYA ÇALIŞTIM"
"Öncelikle her an kaleci mevkisinde uzun süre şans bulamayınca ve tekrar şans bulunca ilk başta zorlanıyorsunuz. Antrenmanlarda ekstra çalışarak, ekstra antrenmanlar yaparak açığımı kapatmaya çalıştım. Eksiklerimin üzerine çok çalışıyorum. Umarım daha iyi yardımcı olurum takımıma."
İki takım oyuncuları maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
“TURU KADIKÖY'DE KAYBETTİK”
Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle müsabakaya stoper olarak başlayan Matteo Guendouzi ise "Gurur duymalıyız çünkü Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Geçen sene Premier Lig'i ilk 6 içinde bitirdiler. İlk turda evimizde o şekilde kaybetmemiz kabul edilebilir değil, turu orada kaybettik. Bu akşamdan gurur duyabiliriz, çok sakat oyuncumuz vardı. Şimdi kafamız dik bir şekilde sonuna kadar elimizden geleni vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.