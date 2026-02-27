Fenerbahçe'de maç sonu itiraf. "2-0'da tura inanmıştık"

“TURU KADIKÖY'DE KAYBETTİK”

Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle müsabakaya stoper olarak başlayan Matteo Guendouzi ise "Gurur duymalıyız çünkü Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Geçen sene Premier Lig'i ilk 6 içinde bitirdiler. İlk turda evimizde o şekilde kaybetmemiz kabul edilebilir değil, turu orada kaybettik. Bu akşamdan gurur duyabiliriz, çok sakat oyuncumuz vardı. Şimdi kafamız dik bir şekilde sonuna kadar elimizden geleni vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.