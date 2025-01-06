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Fenerbahçe'de Maximin ayrılıyor mu? İddialara yanıt

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları futbolcuya yakın bir kaynak tarafından yalanlandı.

Fenerbahçe'de Maximin ayrılıyor mu? İddialara yanıt

Allan Saint-Maximin, ağrı şikayeti nedeniyle Hatayspor maçında riske edilmemişti.

Ayrılık iddiaları ortaya atılan 27 yaşındaki futbolcuya yakın bir kaynak bu söylentileri yalanladı.

Saint-Maximin'e yakın bir kaynak, ayrılıkla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Konuyla ilgili, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek." açıklaması yapıldı.

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