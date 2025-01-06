Fenerbahçe'de Maximin ayrılıyor mu? İddialara yanıt

Allan Saint-Maximin, ağrı şikayeti nedeniyle Hatayspor maçında riske edilmemişti.



Ayrılık iddiaları ortaya atılan 27 yaşındaki futbolcuya yakın bir kaynak bu söylentileri yalanladı.



Saint-Maximin'e yakın bir kaynak, ayrılıkla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Konuyla ilgili, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek." açıklaması yapıldı.

