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Fenerbahçe'de Maximin bandanaları satışta

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için ürettiği bandanaları taraftar satışına açtı.

Fenerbahçe'de Maximin bandanaları satışta

, Allan Saint-Maximin bandanalarını satışa çıkardı.

Kulüp mağazalarında 89,95 TL'ye satılan bandanaların 5 bin adetlik stoğu kısa süre içerisinde tükendi.

Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi üzerine yeni sipariş geçildi.

Fenerbahçe'de Maximin bandanaları satışta - 1
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