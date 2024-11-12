Fenerbahçe'de Maximin bandanaları satışta
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için ürettiği bandanaları taraftar satışına açtı.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin bandanalarını satışa çıkardı.
Kulüp mağazalarında 89,95 TL'ye satılan bandanaların 5 bin adetlik stoğu kısa süre içerisinde tükendi.
Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi üzerine yeni sipariş geçildi.
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