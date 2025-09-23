Fenerbahçe'de Mert Hakan krizi: Tüzüğe aykırı oy kullandı, kulüp harekete geçti

Fenerbahçe'nin Kaptanı Mert Hakan Yandaş, başkanlık için oy kullandı.



Mert Hakan'ın kongrede bulunmasının etik kısmı tartışmalara neden olurken seçimde oy kullanmasının tüzüğe de aykırı olduğu ortaya çıktı.

Tüzükte yer alan 15. maddenin 6. fıkrasında, "F.Bahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır" ifadeleri yer alıyor.

Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'ndan izahat istedi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, olayı araştırıyor.



"BAŞKANIN VERDİĞİ EMEĞE BÖYLE YAZIK ETTİĞİMİZ İÇİN UTANIYORUZ"



Mert Hakan, Kasımpaşa maçı sonrasında basın mensuplarının "Seçim maça etki etti mi?" sorusuna başını eğmiş ve yanıt vermemişti.



Mert Hakan, Ali Koç'un son maçı olan Alanyaspor müsabakasının ardından, "Başkanımız gerekli şeyleri söyledi. Bu işi yine sulandırmaya çalışacaklar. Başkan konuşmamamız gerektiğini söyledi. Gerçekten utanıyoruz! Camianın ve başkanın verdiği emeğe böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz ama rakip takım oyuncusu 'penaltı' diyor, buna penaltı vermeyenler de umarım utanır." ifadelerini kullanmıştı.

