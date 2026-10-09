Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş da Rize kafilesine dahil edildi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor 'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe 'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yanı sıra Ognjen Mimovic teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ise Rize kafilesinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı için belirlediği 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric.