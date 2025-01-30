Fenerbahçe'de Milan Skriniar imzayı attı

Fenerbahçe, adı transferde Galatasaray'la da anılan Milan Skriniar'ı Paris Saint-Germain'den kiraladı.

Slovak savunmacı sezon sonuna kadar kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

SKRINIAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Skriniar ilk açıklamasında, "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum.Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz."