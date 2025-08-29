Resmen açıklandı: Fenerbahçe'de Mourinho gönderildi

Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl temmuz ayında göreve başlayan Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."



SON BASIN TOPLANTISINDA NE DEDİ? Mourinho, Benfica maçının ardından Lizbon'da şu açıklamayı yapmıştı:



"Herhangi bir favori göstermeden sahaya kendimizi adayacağımızı söylemiştim. Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Bunları söylemiştim. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettiğimizi söyleyebilirim. Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik."



JOSE MOURINHO KİMDİR?



Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Avrupa'da 3 kulvarda da kupa kazanan tek teknik direktör olarak dikkati çekiyor. Mourinho, Avrupa'da "Özel biri" olarak tanımlanıyor.



Kısa süreli futbolculuk kariyerinin ardından 24 yaşında teknik adamlığa adım atan Mourinho, ilk deneyimini Setubal'in 17 yaş altı takımıyla yaşadı.



Jose Mourinho, 1996-2000 yılları arasında Barcelona'da tercüman ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunurken, İspanyol ekibinde 1996-1997 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.



PORTO'DAKİ BAŞARISIYLA AVRUPA'YA DAMGA VURDU



Mourinho, 2001-2002 sezonunun devre arasında teknik direktör olarak göreve geldiği Porto'da elde ettiği başarılarla göze çarptı.



2003-2004 sezonunun sonuna kadar Portekiz ekibinin başında olan Mourinho, Porto'yla üst üste 2 kez lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası sevinci yaşarken, 2002-2003 sezonunda UEFA Avrupa Kupası'nı, 2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Porto sürecinde "Yılın teknik direktörü" ödülüne layık görülen Mourinho'nun bir sonraki drağı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea oldu.



Chelsea, Mourinho etkisiyle 50 yıl sonra şampiyon oldu



CHELSEA İLE 50 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU



İngiltere Premier Lig'de 1954-1955 sezonunda şampiyonluğa uzanan Chelsea, Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından 50 yıl sonra Premier Lig'de adını zirveye yazdırdı.



2004-2005 sezonunda takımın başına geçen Mourinho, Londra ekibiyle üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Chelsea'nin iç saha maçlarında hiç mağlubiyet yaşamaması dikkati çekti.



2005-2006'da Chelsea, İngiltere Süper Kupası'nda zafer elde ederken, 2006-2007 sezonunda da Mourinho önderliğinde İngiltere Kupası'nı kazandı.



Mourinho, İngiliz ekibindeki görevinden 2007-2008 sezonu başında ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinin başında 2004 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünü aldı.