Fenerbahçe'de Mourinho, Miha Zajc ve Crespo'nun biletini kesti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Avusturya kampının ardından takımdan ayrılacak isimleri netleştiriyor.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerde bekleneni veremeyen Miguel Crespo ve Miha Zajc takımdan gönderilecek.



Mourinho'nun, iki futbolcunun da performansını beğenmediği öğrenildi.



İki ismin satış listesine koyulduğu belirtilirken, herhangi bir teklif olmaması halinde ise sözleşme feshinin yapılması gündeme gelecek.