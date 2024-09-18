Fenerbahçe'de Mourinho'nun derbi planı: Futbolculara ilk uyarı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiye sahne olacak.
OYUNCULARA İLK UYARI
Sabah'ın haberine göre, kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho oyun planlarını şekillendirmeye başladı.
Sarı-kırmızılıları yoğun mesai harcayarak analiz eden Portekizli çalıştırıcı, oyuncularını uyardı.
ÖZEL ÖNLEMLER ALACAK
Mourinho, Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile başlayan atakların Torreira, Sara ve Mertens üzerinden şekillendiğini futbolcularına aktardı.
Deneyimli antrenörün Galatasaray'ın merkezi için özel önlemler alacağı kaydedildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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