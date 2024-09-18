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Fenerbahçe'de Mourinho'nun derbi planı: Futbolculara ilk uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Portekizli çalıştırıcının analiz için yoğun mesai harcadığı ve oyuncularına önemli uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun derbi planı: Futbolculara ilk uyarı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, ile arasında oynanacak derbiye sahne olacak.

OYUNCULARA İLK UYARI

Sabah'ın haberine göre, kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho oyun planlarını şekillendirmeye başladı.

Sarı-kırmızılıları yoğun mesai harcayarak analiz eden Portekizli çalıştırıcı, oyuncularını uyardı.

ÖZEL ÖNLEMLER ALACAK

Mourinho, Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile başlayan atakların Torreira, Sara ve Mertens üzerinden şekillendiğini futbolcularına aktardı. 

Deneyimli antrenörün Galatasaray'ın merkezi için özel önlemler alacağı kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 

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