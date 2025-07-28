Fenerbahçe'de Mourinho'nun "İstiyorum" dediği yıldızın geliş tarihi belli oldu: Transferde mutlu son!

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları dikkat çekmişti.

"KULÜBÜN, BENİM İÇİN YAPMASI LAZIM"



Portekizli çalıştırıcı, Benfica ile oynanan hazırlık maçının ardından "İstanbul'a vardığımızda Feyenoord maçına 7 gün kalmış olacak. Bu çok zor. Tabii ki bizi tanıyan, liderliği olan ve adaptasyonu kolay olan bir oyuncu çok iyi olur. Ancak yine de bir üst seviyeye hazır olmak için çalışmamız lazım. Çalışacağız ama son dokunuşu ben yapamam, bunu kulübün benim için yapması lazım." ifadelerini kullanmıştı.



Deneyimli hocanın talebine yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı ve bir transferde mutlu sona gelindi.

SKRINIAR İLE ANLAŞMA TAMAMDI



Bir süredir Paris Saint-Germain ile Milan Skriniar için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı.

