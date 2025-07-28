Fenerbahçe'de Mourinho'nun "İstiyorum" dediği yıldızın geliş tarihi belli oldu: Transferde mutlu son!
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Feyenoord maçı öncesi transferde gaza basıldı.
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları dikkat çekmişti.
"KULÜBÜN, BENİM İÇİN YAPMASI LAZIM"
Portekizli çalıştırıcı, Benfica ile oynanan hazırlık maçının ardından "İstanbul'a vardığımızda Feyenoord maçına 7 gün kalmış olacak. Bu çok zor. Tabii ki bizi tanıyan, liderliği olan ve adaptasyonu kolay olan bir oyuncu çok iyi olur. Ancak yine de bir üst seviyeye hazır olmak için çalışmamız lazım. Çalışacağız ama son dokunuşu ben yapamam, bunu kulübün benim için yapması lazım." ifadelerini kullanmıştı.
Deneyimli hocanın talebine yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı ve bir transferde mutlu sona gelindi.
SKRINIAR İLE ANLAŞMA TAMAMDI
Bir süredir Paris Saint-Germain ile Milan Skriniar için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı.
PSG İLE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG'ye yeni bir teklif sunan Fenerbahçe, deneyimli stoperin transferinde artık son aşamaya geldi.
10 MİLYON EURO
Ayrıca transferin 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle sonuçlanacağı öğrenildi.
BU HAFTA GELİYOR
Haberin devamında Fransız devinin, Skriniar'ın bu hafta içinde İstanbul'a gelişine onay verebileceği kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
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