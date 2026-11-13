Fenerbahçe'de Nathan Ake sahalara dönüş hazırlığında tekrar sakatlandı

Fenerbahçe 'de milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen Nathan Ake bireysel idman yaparken tekrar sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Hollandalı futbolcunun sahalara dönüşü hakkında kulüp tarafından açıklama yapılmazken, kastaki yaralanma derecesine göre 2 hafta ile 11 hafta arası daha takımdan ayrı kalabilir.

Nathan Ake 21 Ekim'de arka adalesinden sakatlanmıştı.