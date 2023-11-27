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Fenerbahçe'de Nordsjaelland mesaisi başladı

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde oynayacağı Nordjaelland mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertilerde Fatih Karagümrük maçında ilk 11 oynayan futbolculara rejenerasyon çalışması yapıldı.

Fenerbahçe'de Nordsjaelland mesaisi başladı

, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında 30 Kasım Perşembe günü saat 23.00’da Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Dün Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede ilk 11’de forma giyen futbolculari antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.


Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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