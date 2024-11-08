Fenerbahçe'de Oosterwolde ameliyat edildi

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.



NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile oynayan Fenerbahçe'de 73. dakikada sakatlık yaşayan Jaden Oosterwolde, oyuna devam edememişti.