Fenerbahçe'de operasyon devam ediyor: Çelişkili durum araştırılıyor
Fenerbahçe'de iki personelle yolların ayrılması ve iki futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından operasyon devam ediyor. Yönetim scout ekibine neşter vuracak.
Fenerbahçe'de Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Futbol Takımı Diyetisyeni Cenk Özyılmaz'la yolların ayrılmasının ardından İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı kalmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi neşter vurmaya devam edecek.
RAPOR İSTENDİ, EKİP YENİLENECEK
Fenerbahçe yönetimi, kulübün scout ekibi ile bir toplantı gerçekleştirerek çalışmaların detaylı raporunu talep etti.
Sabah'ın haberine göre; Toplantının ardından alınan karara göre; scouting yapılanması tamamen yenilenecek ve ekip baştan oluşturulacak.
ÇELİŞKİLİ DURUM ARAŞTIRILIYOR
İncelemelerde Fenerbahçe Akademisi'nden "yetersiz" raporuyla görevine son verilen bazı scoutların, kısa bir süre sonra A Takım scout ekibine dahil edildiği tespit edildi.
Yönetim, bu çelişkili durumun nedenlerini araştırırken, yeni dönemde daha profesyonel bir ekip ve futbolcu izleme ağı kuracak.
