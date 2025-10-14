Fenerbahçe'de operasyon devam ediyor: Çelişkili durum araştırılıyor

Fenerbahçe'de Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Futbol Takımı Diyetisyeni Cenk Özyılmaz'la yolların ayrılmasının ardından İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı kalmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi neşter vurmaya devam edecek.

RAPOR İSTENDİ, EKİP YENİLENECEK



Fenerbahçe yönetimi, kulübün scout ekibi ile bir toplantı gerçekleştirerek çalışmaların detaylı raporunu talep etti.



Sabah'ın haberine göre; Toplantının ardından alınan karara göre; scouting yapılanması tamamen yenilenecek ve ekip baştan oluşturulacak.