Fenerbahçe'de Osayi belirsizliği: Avrupa'dan 2 talip

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki bırakmak istemediği aktarılırken, Avrupa'dan 2 kulübün Osayi için devreye girdiği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, Norwich City ve Lens'in Osayi için teklif yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.

Her iki kulübünde Osayi-Samuel'i ara transfer döneminde ikna edip, sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Öte yandan Nijeryalı oyuncunun yıllığı 2.5 milyon eurodan 4 senelik bir sözleşme talebi olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin ise Osayi'ye 2 milyon eurodan fazla maaş ödemek istemediği aktarıldı.

Ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı ligde son 5 maçı kaçıran Osayi, bu sezon 6 resmi maçta 1 asistlik skor katkısı verdi.