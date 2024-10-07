Fenerbahçe'de Osayi belirsizliği: Avrupa'dan 2 talip
Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinde son yıla giren ve henüz anlaşma sağlayamayan Bright Osayi-Samuel'in Avrupa'dan talipleri artıyor. Son olarak Norwich City ve Lens'in Nijeryalı sağ bek için devreye girdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki bırakmak istemediği aktarılırken, Avrupa'dan 2 kulübün Osayi için devreye girdiği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre, Norwich City ve Lens'in Osayi için teklif yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.
Her iki kulübünde Osayi-Samuel'i ara transfer döneminde ikna edip, sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
SÖZLEŞME DETAYLARI
Öte yandan Nijeryalı oyuncunun yıllığı 2.5 milyon eurodan 4 senelik bir sözleşme talebi olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin ise Osayi'ye 2 milyon eurodan fazla maaş ödemek istemediği aktarıldı.
Ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı ligde son 5 maçı kaçıran Osayi, bu sezon 6 resmi maçta 1 asistlik skor katkısı verdi.
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