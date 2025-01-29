NTV.COM.TR

Fenerbahçe'de Osayi defteri kapanıyor: Yerine alınacak isim belli oldu

Fenerbahçe, uzun süredir sözleşme yenilemeye yanaşmayan Bright Osayi-Samuel defterini kapatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Nijeryalı oyuncuyu ligin ikinci yarısı için yapılan kadro bildiriminde listeye dahil etmeyecek.

Fenerbahçe'de Osayi defteri kapanıyor: Yerine alınacak isim belli oldu

'de ara transfer döneminde kadro planlaması çalışmaları sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde sözleşme imzalama girişimlerine uzun süredir yanıt vermeyen Bright Osayi-Samuel defteri kapanıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısı için yapacağı kadro bildiriminde listeye Nijeryalı oyuncuyu dahil etmeyecek.

YERİNE TRANSFER EDİLECEK İLK İSİM BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerde Osayi'nin yerine Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic düşünülüyor.

Mimovic kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic kaç yaşında, nereli?

Mimovic kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic kaç yaşında, nereli?

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...