Fenerbahçe'de Osayi defteri kapanıyor: Yerine alınacak isim belli oldu
Fenerbahçe, uzun süredir sözleşme yenilemeye yanaşmayan Bright Osayi-Samuel defterini kapatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Nijeryalı oyuncuyu ligin ikinci yarısı için yapılan kadro bildiriminde listeye dahil etmeyecek.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadro planlaması çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde sözleşme imzalama girişimlerine uzun süredir yanıt vermeyen Bright Osayi-Samuel defteri kapanıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısı için yapacağı kadro bildiriminde listeye Nijeryalı oyuncuyu dahil etmeyecek.
YERİNE TRANSFER EDİLECEK İLK İSİM BELLİ OLDU
Sarı-lacivertlilerde Osayi'nin yerine Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic düşünülüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Fenerbahçe