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Fenerbahçe'de Osayi ve Amrabat Avrupa'da cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat, Olimpik Lyon karşısında gördükleri sarı karttan dolayı Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Osayi ve Amrabat Avrupa'da cezalı duruma düştü

, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-kacivertlilerde maçta sarı kart gören Bright Osayi-Samuel ile Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü.

Son haftaya 9 puanla giren ve Playoff umutlarını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

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