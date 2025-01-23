Fenerbahçe'de Osayi ve Amrabat Avrupa'da cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat, Olimpik Lyon karşısında gördükleri sarı karttan dolayı Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile golsüz berabere kaldı.
Sarı-kacivertlilerde maçta sarı kart gören Bright Osayi-Samuel ile Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü.
Son haftaya 9 puanla giren ve Playoff umutlarını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
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