Fenerbahçe'de Osayi'nin halefi belli oldu: Skriniar, Asensio ve Mukiele!
Transferde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yerine düşünülen isim belli oldu.
Gelecek sezona futbolda yeni yapılanmayla hazırlanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Transferde henüz sessizliğini koruyan sarı - lacivertlilerde sözleşmesi sona eren ve uzatma kararı alınmayan Osayi-Samuel ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'a transferi de son anda iptal olan Nijeryalı futbolcunun yerine düşündüğü isim ise orataya çıktı.
PSG'DEN AYRILIK KARARI
Fransız basınının haberine göre PSG, Nordi Mukiele ile yollarını ayırma kararı aldı.
FENERBAHÇE'İN PLANI
Haberin devamında Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Leverkusen'de kiralık olarak geçiren Mukiele'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi.
Sarı - lacivertlilerin, piyasa değeri 10 milyon euro olan futbolcuyu kısa süre içinde transfer ederek Şampiyonlar Ligi elemelerine yetiştirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Milan Skriniar ve Marco Asensio için de anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Leverkusen'de 24 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
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