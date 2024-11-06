Fenerbahçe'de Osayi'nin sözleşme yenilememe nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in geleceği merak ediliyor.

Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz hafta sosyal medyada açtığı canlı yayında "Fenerbahçe'den 2,5 milyon euro istediği ve bu yüzden imza atmadığı" iddialarını yalanlayıp, "Fenerbahçe'ye ihanet etmem" diye konuşmuştu.

AŞKIYLA İŞİ ARASINDA KALDI

Sabah'ın haberine göre, Osayi'ninn kız arkadaşı İngiltere'de bir bankada üst düzey yöneticilik yapıyor. İşini bırakmak istemeyen sevgilisi ise Osayi'nin İngiltere'de bir takımda forma giymesini istiyor.

Öte yandan 26 yaşındaki oyuncunun da sevgilisiyle daha yakın olmak için ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.

"ZAMAN VE ANLAYIŞ İSTİYORUM"

Sarı-lacviertli yönetimle görüşen Osayi'nin "Güzel bir birlikteliğim var ve bunu kaybetmek istemiyorum. Premier Lig'den teklif gelirse giderim, aksi halde zaten forma giyeceğim yer Fenerbahçe. Bu formayı da taraftarı da İstanbul'u da seviyorum. Sadece zaman ve anlayış istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin de bu görüşmelerin ardından sözleşme için beklemeye başladığı vurgulandı.