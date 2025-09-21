NTV.COM.TR

Fenerbahçe'de puan kayıpları devam ediyor

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 3. beraberliğini aldı.

, Trendyol ’in 6. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Geçtiğimiz hafta içinde Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşmış ve 2-2 berabere kalmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından bu kez ligin 6. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan sarı-lacivertli ekip, bu kez de 1-1’lik beraberlik sonucu rakibiyle puanları paylaştı.

Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor maçlarının ardından bu sezonki üçüncü beraberliğini aldı.

