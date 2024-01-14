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Fenerbahçe'de Rade Krunic ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic ilk antrenmanına çıktı

'nin satın alma opsiyonuyla Milan'dan kiraladığı Rade Krunic, Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, A takım 'in 20. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te bulunurken, Boşnak futbolcunun kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalışmalara başladığı kaydedildi.

Gaziantep - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de Rade Krunic ilk antrenmanına çıktı - 1

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