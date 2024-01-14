Fenerbahçe'de Rade Krunic ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Milan'dan kiraladığı Rade Krunic, Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, A takım Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te bulunurken, Boşnak futbolcunun kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalışmalara başladığı kaydedildi.

Gaziantep - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.