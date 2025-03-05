Fenerbahçe'de Rangers'a karşı iki kritik eksik: Mourinho ne yapacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 6 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak.



Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.



Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak.



Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.



ÖNEMLİ EKSİKLER



Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

