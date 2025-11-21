Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor
21.11.2025 16:06
Resmi Kurum
AA
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.
İdman, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamladı.
Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.