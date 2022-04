Fenerbahçe'de rota belli: 6 hafta 18 puan

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki yükselişini derbi galibiyetiyle perçinledi. Ezeli rakibini Miha Zajc ve Serdar Dursun’un golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 59’a yükselten sarı-lacivertli ekip, Konyaspor’un Çaykur Rizespor’a yenilmesinin ardından haftayı 2’nci sırada kapattı.

Lider Trabzonspor ile aradaki farkı üç haftadır kapatmayı sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimali hala daha çok düşük olmasına rağmen daha gerçekçi hedef konumunda olan 2’nci sıra için önemli bir adım attı.

SABIRLI VE DOĞRU OYUN 3 PUANI GETİRDİ



Yükselen form grafiği ile derbiye çıkan ve üst üste aldığı Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında toplam 7.85 gol beklentisi üreterek 11 gol atan sarı-lacivertli ekip, ofansif anlamda son haftaların bir tık altında kalsa da sabırlı ve doğru oyunuyla hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.

Galatasaray karşısında 0.84 gol beklentisinden 2 gol çıkarmayı başardı. Galatasaray maçına gelene kadar son 3 haftada 27’si isabetli olmak üzere 51 şut çeken sarı-lacivertli ekip, derbi maçta ise 3’ü isabetli 7 şutta kaldı. Galatasaray karşısında özellikle ilk golü bulduktan sonra kontrollü bir oyuna geçiş yapan Fenerbahçe, rakibine sadece 1 isabetli şut imkanı verdi.



ZAJC, KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR



İsmail Kartal, teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte takımda birçok oyuncunun performansında ciddi bir yükselme sağlarken şüphesiz bu isimlerin en başında Miha Zajc geliyor.

Vitor Pereira’nın ısrarla takımda kalmasını istediği ve Portekizli adamın döneminde de zaman zaman iyi performanslar gösteren Sloven oyuncu, Kartal yönetiminde ise ciddi bir çıkış sağladı. Derbi maçında kaydettiği gol ile ligdeki gol sayısını 8’e çıkaran Zajc, bu gollerin 5 tanesini İsmail Kartal döneminde kaydetti. Comparisonator’un verilerine göre 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’nin derbi maçında kazandığı 54 topun 6’sına imza attı. Bu alanda takımın en iyi isimlerinden birisi olan Zajc, girdiği 9 ofansif 1-1’in de 4 tanesini kazanma başarısı gösterdi.



SAVUNMA BAKANI KIM MIN-JAE



Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performans ve sergilediği mücadele ile taraftarların büyük beğenisini kazanan Kim Min-Jae, derbi maçındaki performansı ile taraflı tarafsız herkesten bir kez daha büyük övgü aldı. Güney Koreli stoper, derbi karşılaşmasında yaptığı kritik müdahaleler ile sarı-kırmızılı ekibin net pozisyonlar yakalamasını önledi. Tecrübeli oyuncunun pazar günü oynanan maçta yakaladığı istatistikler de ne kadar değerli bir performans sergilediğini kanıtlar nitelikte. Comparisonator’un verilerine göre Kim, Galatasaray karşılaşmasında 13 top kazanırken, 14 pas arası yapmayı başardı. Bu iki veride stoper oyuncuları arasında haftanın en iyi rakamlarını yakalayan Güney Koreli oyuncu, ayrıca kendi yarı sahasında pas hatası yapmadı ve 75 pasta 68 isabet sağladı.



İRFAN CAN GÖZ DOLDURMAYA DEVAM EDİYOR



Fenerbahçe’nin büyük umutlar besleyerek transfer ettiği ve transfer sürecinden dolayı taraftarın da büyük heyecan duyduğu İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla bir türlü istenilen seviyeye çıkamamıştı. Tam olarak hazır olmadığı halde fedakarlıklar yaparak sahada yer alan tecrübeli oyuncu, son olarak attığı sakatlığın ardından doğru planlama ve organizasyonda kendisini göstermeyi başladı. İsmail Kartal’ın en çok güvendiği ve üzerinde durduğu oyuncular arasında yer alan Kahveci, ligin 31’inci haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında attığı şık golün yanı sıra yaptığı asistle galibiyette önemli pay sahibi olmuştu. Derbide de atılan iki golün atağının içerisinde yer alan tecrübeli oyuncu, ligin kalan haftalarında da Kartal’ın en büyük kozlarından biri olacak. Öte yandan İrfan Can, derbi maçında gördüğü sarı kartın ardından ligin 33’üncü haftasında oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.



ARDA GÜLER’E İLK 11 YOLÜ GÖZÜKTÜ



İrfan Can Kahveci’nin Göztepe maçında cezalı olmasının yanı sıra Mesut Özil’in kadro dışı sürecinin devam etmesiyle birlikte genç oyuncu Arda Güler’e Göztepe karşısında ilk 11 şansı doğdu. Özellikle İsmail Kartal’ın gelmesiyle birlikte daha fazla süre almaya başlayan ve aldığı dakikaları olumlu değerlendiren, sarı-lacivertli taraftarların her maçta tezahüratlarda bulunduğu Arda Güler’in Göztepe karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.