Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Süper Lig'de alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından Allan Saint-Maximin, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.
Sakatlık riski bulunan Fransız oyuncuda yapılan kontrollerin ardından ciddi bir duruma rastlanmadı.
2-3 GÜN İÇERİSİNDE TAKIMA KATILMASI BEKLENİYOR
Günü tedaviyle geçiren Maximin'in bir aksilik olmazsa 2-3 gün içerisinde takıma katılması bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel bugün antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Perşembe günü TSİ 19.45'te Union SG'yi ağırlayacak.
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