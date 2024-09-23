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Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Allan Saint-Maximin'in gün içerisinde yapılan kontrollerin ardından ciddi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in sağlık durumu belli oldu

'de Süper Lig'de alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından Allan Saint-Maximin, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.

Sakatlık riski bulunan Fransız oyuncuda yapılan kontrollerin ardından ciddi bir duruma rastlanmadı.

2-3 GÜN İÇERİSİNDE TAKIMA KATILMASI BEKLENİYOR

Günü tedaviyle geçiren Maximin'in bir aksilik olmazsa 2-3 gün içerisinde takıma katılması bekleniyor. 

Öte yandan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel bugün antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Perşembe günü TSİ 19.45'te Union SG'yi ağırlayacak.

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