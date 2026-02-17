Fenerbahçe'de sakatlık, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

17.02.2026 17:16

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

 

Sarı-lacivertlilerde bu sezon sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçıran Edson Alvarez'in sakatlandığı öğrenildi.

 

A Spor'un haberine göre Meksikalı futbolcu, Hollanda'da ameliyat edildi.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli Edson Alvarez'in takımının bulduğu gol sonrası yaşadığı sevinç.

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK

 

Haberin devamında ayak bileğinden operasyon geçirdiği belirtilen deneyimli futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

 

SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ

 

Fenerbahçe, Edson Alvarez'i sezon başında Premier Lig ekibi West Ham'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

 

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı ve bin 125 dakika süre buldu.

