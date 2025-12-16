Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak
16.12.2025 15:43
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de namağlup serisine devam eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 4-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mert Müldür, 87. dakikada Marco Asensio, 28 (P) ve 37. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.
Bu skorun ardından ligde namağlup durumda bulunan ve puanını 36'ya yükselten Fenerbahçe, ikinci sıraya yükseldi.
ARCHIE BROWN DEVAM EDEMEMİŞTİ
Sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda sakatlanan Archie Brown, 55. dakikada yerini Levent Mercan'a bırakmış ve maça devam edememişti.
Archie Brown ve Talisca'nın gol sevinci.
2 AY YOK
Ağrıları bulunan ve ayağının üstüne basmakta zorlanan İngiliz futbolcunun durumu bugün gerçekleştirilen MR çekimi sonrası belli oldu.
Brown, sakatlığının neden olduğu ödem nedeniyle sahalardan 2 ay boyunca uzak kalacak.
Fenerbahçe de oyuncunun durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
TEDESCO NE YAPACAK?
Brown'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun elinde iki güçlü opsiyon bulunuyor.
Akıllara gelen ilk seçenek, forma bulduğu sürede gösterdiği performansla geçer not alan Levent Mercan'ın sol bekte formayı devralması olacak.
Asensio'nun golü sonrası Fenerbahçeli futbolcuların sevinci.
İkinci opsiyon ise Jayden Oosterwolde'nin sol beke kaydırılıp, stoperde Çağlar Söyüncü ya da Yiğit Efe Demir'in kullanılması olabilir.