Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Başakşehir maçına devam edemedi
06.12.2025 20:28
Son Güncelleme: 06.12.2025 20:38
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de sakatlık problemi yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertliler, sakatlık şokuyla sarsıldı.
NELSON SEMEDO SAKATLANDI
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sağ bek oyuncusu Nelson Semedo, 17. dakikada sakatlandı.
Fenerbahçeli Nelson Semedo, oyundan çıkarken böyle görüntülendi.
Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Semedo'ya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Portekizli futbolcunın tedavisinin ardından değişiklik istendi.
KEREM GİRDİ, OĞUZ SAĞ BEKE GEÇTİ
Nelson Semedo, 19. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu değişiklik sonrası Kerem sol kanada geçerken, Oğuz Aydın sağ bekte görev yaptı.