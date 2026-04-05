Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Yıldız isim, Beşiktaş derbisine devam edemedi
05.04.2026 20:43
Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık şokuyla sarsıldı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, birçok pozisyona sahne olurken ev sahibi ekip sakatlık şokuyla sarsıldı.
Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu Marco Asensio, 22. dakikada Beşiktaşlı Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.
Fenerbahçeli Marco Asensio ve Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun top kapma mücadelesi.
İlk tedavisi saha içinde yapılan İspanyol futbolcu için kenara değişiklik işareti yapıldı.
Kenara gelerek Tedesco ile konuşan Asensio, kendisini denemek istedi ancak 24. dakikada değişiklik tabelası kalktı.
Fenerbahçeli Marco Asensio, sakatlığının ardından kenara böyle geldi.
Yıldız ismin yerine Fred oyuna dahil olurken, Asensio direkt olarak soyunma odasına gitti.
Deneyimli futbolcunun oyundan çıktığı esnada oldukça üzgün olduğu görüldü.