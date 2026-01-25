Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Yıldız isim devam edemedi, 38. dakikada çıktı
25.01.2026 20:46
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de maçın henüz ilk yarısında sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakanın henüz ilk yarısında sakatlık şokuyla sarsıldı.
İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI
Fenerbahçe, 36. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Kornerin kullanılmasının ardından top dışarı çıktığında orta saha oyuncusu İsmail Yüksek kendisini yere bıraktı.
İlk tedavisi saha içinde yapılan Yüksek için sağlık ekibi değişiklik istedi.
Yedek kulübesinde hazırlıklarını tamamlayan Fred, 38. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.