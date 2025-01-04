Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Samet Akaydin Hatayspor maçında forma giyemeyecek.



İki futbolcunun tedavileri süreleri ise henüz netleşmedi.

LIVAKOVIC KALEYE DÖNÜYOR



Livakovic ve Oğuz Aydın ise sakatlıklarını atlattı. Fenerbahçe'de Becao ve Oosterwolde daha önce sezonu kapatmıştı.



Sarı lacivertliler Hatayspor'u yarın saat 19'da konuk edecek.



Jose Mourinho'nun ekibi 18. haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada girdi.