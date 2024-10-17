Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum: Çağlar Söyüncü, Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ne zaman dönüyor?

Fenerbahçe'de tedavisi sona eren Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı.

İki futbolcu, hafta sonuna kadar hazır hale gelirse pazar günü Samsunspor'a karşı forma giyebilecek.

13 FUTBOLCUDAN 9'U DÖNDÜ



Fenerbahçe'de gribal enfeksiyon geçiren Saint-Maximin ile omuz sakatlığı yaşayan İsmail Yüksek ise çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler'de milli takımlara giden 13 futbolcudan 9'u takıma katıldı.

Amrabat, En-Nesyri, Livakovic ve Szymanskı ise bugün Samandıra'ya dönecek.

Fenerbahçe, 9. hafta öncesi bir maç eksiğiyle topladığı 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

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