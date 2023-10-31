Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum: Fred ve Becao Trabzonspor maçında yok

Fenerbahçe'de Djiku sonrası sakatlık listesine yeni isimler eklendi. Fred ve Becao, 4 Kasım'daki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.



Pendik deplasmanında ayağına kramp giren Samet’in de Trabzon maçında oynaması için büyük çaba sarfediliyor.



Ludogorets maçında sağ ayak metatars kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku da Trabzonspor maçında ve Ludogorets rövanşında olmayacak.



Fred’in 12 Kasım’daki Adana Demir karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.



25 Ekim’de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz ise 1.5 ay yok.

FIFA'dan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e üç yıl men cezası Haberi Görüntüle