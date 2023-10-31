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Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum: Fred ve Becao Trabzonspor maçında yok

Pendikspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe’de Becao ile Fred’in sakatlığı kadroyu sıkıntıya soktu. İki futbolcunun Trabzonspor’a karşı oynayamayacağı bildirilirken Fred’in takımdan iki hafta uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum: Fred ve Becao Trabzonspor maçında yok

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'de Djiku sonrası sakatlık listesine yeni isimler eklendi. Fred ve Becao, 4 Kasım'daki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Pendik deplasmanında ayağına kramp giren Samet’in de Trabzon maçında oynaması için büyük çaba sarfediliyor.

Ludogorets maçında sağ ayak metatars kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku da Trabzonspor maçında ve Ludogorets rövanşında olmayacak. 

Fred’in 12 Kasım’daki Adana Demir karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

25 Ekim’de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz ise 1.5 ay yok.

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