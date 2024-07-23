NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in geleceği belli oldu

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin'in menajeri Ender Yurtgüven, gelecek sezon milli oyuncunun yoluna sarı-lacivertlilerde devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in geleceği belli oldu

Geçtiğimiz sezonun yarısını Panathinaikos'ta kiralık geçiren ve sezon sonunda 'ye dönen Samet Akaydin'in menajeri Ender Yurtgüven, milli oyuncunun geleceği hakkında net konuştu. 

"YOLUNA FENERBAHÇE'DE DEVAM EDECEK"

Yurtgüven, "Samet Akaydin yoluna Fenerbahçe'de devam edecek. Bize verilen bilgi bu şekilde. Tüm inisiyatif Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco ile görüştüklerini vurgulayan menajer, "Kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi" şeklinde konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...