Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi kritik eksikler

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelelerine devam eden Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları süren Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ise kadroda yer aldı.