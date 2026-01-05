Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi kritik eksikler
05.01.2026 17:30
AA
Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelelerine devam eden Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları süren Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ise kadroda yer aldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:
"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran"