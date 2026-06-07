Fenerbahçe'de seçim heyecanı. Yeni başkan bugün belli olacak

Fenerbahçe 'de kongre heyecanı sürüyor.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi bugün yapılacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ’nin başkan adayı olduğu kongrede 44 bin 741 üyenin oy hakkı bulunuyor.

Üyeler, Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi’nin arsasında kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecek. Saat 10.00’da başlayacak oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.

Dün başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım seçimden önce son konuşmalarını da yapmıştı.

Safi ve Yıldırım dün yaptıkları açıklamalarda iddia mesajlar vermişti.

"VERDİĞİM HİÇBİR SÖZDEN DÖNMEM"



Başkan adaylarından ilk olarak sahneye Hakan Safi gelmişti.

Safi konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kulübe hizmet etmek için kollarımı sıvadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmada olan Paolo Maldini ille Fenerbahçe'nin son durumunu inceledik. Anlaşmaları yaparken çok ince düşündük. Verdiğim hiçbir sözden dönmem. Söz ağızdan bir kere çıkar. Şu ana kadar üç oyuncuyla anlaştık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Greenwood. Bitmedi, dahası geliyor. Mazbatayı alınca açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. 1959 öncesi şampiyonlukları unutmadık. Hakkımız olan 1959 öncesi şampiyonlukları alacağız. Ne yapı, ne kirli lobi, ne kollanan rakipler olacak! Hiçbirine izin vermeyeceğim. Masa ise masayı kırarım, yapı ise yapıyı bozarım. Stadyumumuzu kendi yerinde, Papazın Çayırı'nda 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Yurtdışından takım alacağız."

"TARİHİN EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM"

Safi'nin ardından konuşma yapan Aziz Yıldırım ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Tepki gösterdiğiniz insanlar 6-0'ı yaptı burada. 4-0'ları burada yaptı. Onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın. Size gülüyorum. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmaya çalışmak bize yakışmaz."