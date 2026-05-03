Fenerbahçe'de seçim öncesi gerginlik. "Hayal dünyasında yaşıyor"
03.05.2026 14:37
Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi açıklamalar peş peşe geliyor.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de bir yandan da seçim gündemi konuşuluyor.
Sarı-lacivertli kulübün 6-7 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan seçimi öncesi başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor.
“AYDINLAR İLE 3 SAAT OTURDUM”
Aday olan isimlerden Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda "Birkaç gün önce Mehmet Ali Aydınlar beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı ve birlikte liste yapmayı teklif etti. Mehmet Ali Aydınlar ile 3 saat oturdum görüştüm. Ben, mert ve dürüst bir insanım. Adaysan bana adayım de dedim. Seninle ona göre konuşalım dedim. Ama aday değilsen senin 3 Temmuz'da yaşananlardan dolayı maddi ve manevi Fenerbahçe'ye borcun var dedim. Bana kesinlikle aday değilim demişti. Sponsor oldu, destek oldu diyorlar. Aynı dönem Galatasaray'a da sponsor oldu. Çıkaralım bakalım son yıllarda Fenerbahçe'ye mi daha çok sponsor olmuş Galatasaray'a mı?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk.
“METİN ŞEN, AYDINLAR İLE BİRLEŞMEMİ İSTEDİ”
Göktürk, Metin Şen'in yönetim listesinden neden ayrıldığına dair gelen soruya ise "Kendisi bana Mehmet Ali Aydınlar ile birleşmem için ısrarcı oldu. Benim başkanvekili olmam için ısrar etti. Bu benim için uygun değil." dedi.
METİN ŞEN'DEN CEVAP
Bu açıklamalar üzerine Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barış Göktürk'e sert çıkıştı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Şen.
ŞEN: “GÖKTÜRK, HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYOR”
Şen, Göktürk'ün sözlerine cevaben "Barış Göktürk denen arkadaş hayal dünyasında yaşayarak benim ona Mehmet Ali Aydınlar ile birleşmesini önerdiğimi söylemiş... 2022 yılında Mehmet Ayan'ın programında Mehmet Ali Aydınlar'ın listesine girdiğime pişman olduğumu söylemiştim... Şimdi kendi dünyasında böyle bir öneri yaptığımı söylemiş. Birleşme önerisini "başka" anlamış sanırım. Polemiğe girmeyeceğim ancak içinde bulunduğu "Fenerbahçe seçimlerini ben dizayn ediyorum" havasından çıkmayı tavsiye ediyorum." dedi.