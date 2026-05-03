Fenerbahçe'de seçim öncesi gerginlik. "Hayal dünyasında yaşıyor"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de bir yandan da seçim gündemi konuşuluyor.

Sarı-lacivertli kulübün 6-7 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan seçimi öncesi başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor.

“AYDINLAR İLE 3 SAAT OTURDUM”

Aday olan isimlerden Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda "Birkaç gün önce Mehmet Ali Aydınlar beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı ve birlikte liste yapmayı teklif etti. Mehmet Ali Aydınlar ile 3 saat oturdum görüştüm. Ben, mert ve dürüst bir insanım. Adaysan bana adayım de dedim. Seninle ona göre konuşalım dedim. Ama aday değilsen senin 3 Temmuz'da yaşananlardan dolayı maddi ve manevi Fenerbahçe'ye borcun var dedim. Bana kesinlikle aday değilim demişti. Sponsor oldu, destek oldu diyorlar. Aynı dönem Galatasaray'a da sponsor oldu. Çıkaralım bakalım son yıllarda Fenerbahçe'ye mi daha çok sponsor olmuş Galatasaray'a mı?" ifadelerini kullandı.