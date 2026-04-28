Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı
28.04.2026 13:03
Son Güncelleme: 28.04.2026 13:04
Sadettin Saran
Fenerbahçe Kulübü, Sadettin Saran imzalı açıklamasında 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını ifade etti.
BAŞKAN ADAYLARI
Fenerbahçe'de Hakan Safi, Oktay Uludoğan ve Barış Göktürk adaylık kararını açıklayan isimler arasında yer alıyor
Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada ise aday olmayacağını ifade etmişti.
ESKİ TFF BAŞKANI GÖREVE TALİP
Kulübün eski yöneticilerinden Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olacağı belirtiliyor.
Aydınlar 2011-2012 yıllarında TFF Başkanı olarak görev yapmıştı.