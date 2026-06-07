Fenerbahçe'de seçim yarışı sürüyor. Yeni başkan bugün belli olacak

Fenerbahçe 'de kongre heyecanı sürüyor.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi bugün yapılacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ’nin başkan adayı olduğu kongrede 44 bin 741 üyenin oy hakkı bulunuyor.

Üyeler, Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi’nin arsasında kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecek. Saat 10.00’da başlayacak oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.

Dün başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım seçimden önce son konuşmalarını da yapmıştı.

Safi ve Yıldırım dün yaptıkları açıklamalarda iddia mesajlar vermişti.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN ZARAR GÖRMEMESİ"

"Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var! Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi." demişti.

"DERTLERDEN KURTARMAYA GELİYORUZ"

Greenwood, Suarez ve Merih Demiral transferlerini açıklayan Safi, "Sadece Fenerbahçe'me hizmet için yola çıkmaya karar verdim. İyi ki de vermişim. Çok güzel insanlar tanıdım. Hep aynı şeyi hissettim. Fenerbahçe taraftarını bu dertlerden kurtarmaya geliyoruz. Ben inandım, sizler de inanın. Göreceksiniz, Pazar akşamından itibaren Fenerbahçelinin her derdine çözüm olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"TARİHİN EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM"

Safi'nin ardından konuşma yapan Aziz Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Tepki gösterdiğiniz insanlar 6-0'ı yaptı burada. 4-0'ları burada yaptı. Onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın. Size gülüyorum. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmaya çalışmak bize yakışmaz."