Fenerbahçe'de seçimli kongrenin ilk oturumu tamamlandı: Ali Koç ve Sadettin Saran son konuşmalarını yaptı!

KONGREDE YAŞANANLAR

19.20 | Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk oturumu tamamlandı.

ALİ KOÇ: "ŞAMPİYON OLAMAZSAK MAYISTAN SONRA HESAPLAŞIRIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "İnşallah bunlar gerçekleşmez ama bu sorunu çözmeden aday olunması Fenerbahçe'yi büyük bir risk aldırıyor. Bu Fenerbahçe ailesinin alması gereken bir risk değil. Bu konuyu değerli üyelerimizin vicdanına bırakıyorum. Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız! Olamazsak da mayıstan sonra hesaplaşırız. Sayın Saran dedi ki 'Geçen sene sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en iyi insanıydım' dedi. Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Özel konuşmalara girildi. Ben teşekkür ettim ama Sadettin Bey siz girmek istemiyordunuz. 'Bu seçim yapılmasın, yapılırsa girmek zorundayım' dediniz. Ben sizi hiçbir zaman 3 Temmuz ile suçlamadım. Yakın zamana kadar hiçbirini bilmiyordum. Röportajları bilmiyordum. Size 'Yok' dedim ama sonra öğrendim. Buraya çıkıp ağır bir şey söylediniz Fikret Seçenlerle locada maç seyretmişim. Ben Fikret Seçen'i ne tanırım, ne locada maç seyrettim! Bir tane tanık, fotoğraf varsa ortaya koyun. Ben FETÖ'cülerle en önde savaştım. Sizler gibi almaza gelmedim. Sizi hiçbir zaman bunlarla suçlamadım. Ta ki şu ana kadar... Bu camianın 3 Temmuz ile ilgili hassasiyeti var. Siz cop yemediniz, gaz yemediniz bu uğurda. Onlara da saygı duymak lazım. Beni yaptırıyormuş gibi pozisyonlamanız, sonra olmayan konuda Fikret Seçen ile llocada maç seyrediyor demeniz büyük insafsızlık. Ben bugüne kadar parayla, borçla kulübü yönetiyor, üyeleri ikna ediyormuş gibi abesle iştigal söylemler içindesiniz. Ben bugüne kadar şöyle böyle yaptım ağzımdan çıkmamıştır. Öyle bir iddiada bulundunuz ki, yöneticiler çek veriyor, vadesi gelince parası geri alıyor. Benim dönemimde Fenerbahçe'ye para veren, parasını geri almamıştır. Çekler verip vadesi gelince alma mevzusu doğru değildir. Seçim stratejisi paraya, borca bağlı diyorsunuz. Siz kulübün nereden nereye geldiğini bilmediğiniz için bunları basit görüyorsunuz. 'Yeni macera' diyorum, çünkü niye? Fenerbahçe'de olmadığınız dönemlerde Fenerbahçe'nin yanında, locada, projesinde desteğinizi görmedim! Desteklediyseniz affınıza sığınırım. Yayın ihaleleri aldınız bizden, bizden aldığınız ihaleyi başka kuruma verdiniz, bu sene de oldu, şiddetli karşı gelince maçı siz yayınladınız. Kombine iptalleri popülist söylemdir. Biz 200-250 bin kombine satmışız, iptal edilen kombine sayısı 8-9'dur. 'Samandıra'yı basalım, futbolcuları dövelim' diyenleri kombineleri, Sevilla maçında çakmak atanın kombinesidir. Yüzlerce kombine iptal edilmiş gibi bir hava yaratıyorsunuz. Fenerbahçe ekonomisinin nereye geldiğini anlamıyorsunuz, rakamlar açtık size, anlamamışsınız. Camiaya zarar verecek bir şey yapmazsınız bilerek ama içinde bulunduğunuz durum bu noktaya getiriyor. Özeldeki konuşmanızla umumideki durum farklı. Yarın sandığa gideceğiz. Sadece bir seçim değil, Fenerbahçe açısından gelecek tercihtir. Bu yürek bu canda attığı müddetçe Fenerbahçe için savaşacağız. Hedefe ulaşmak için birlikte mücadeleye davet ediyorum sizleri. Ya günü kurtarmaya çalışan popülist söylemleri tercih edeceğiz ya bağımsız güçlü şampiyon Fenerbahçe'yi tercih edeceğiz."

ALİ KOÇ: "BİZ NİYE BU RİSKİ ALIYORUZ?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe başkanlığı büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk milyonların onurunu taşımaktır. Bizlerin Fenerbahçe'nin geleceğini belirsizliğe sokma hakkı yoktur. Biz bugünlere gelirken Fenerbahçemiz'i hiç karanlık yollara sokmadık. Başını derde sokacak hiçbir adım atmadık, Fenerbahçe'yi yönetmenin sorumluluğunu taşıyarak bugünlere geldik. Sadettin Bey seçildiği takdirde, bahis şirketini satacağını, kapatacağını söyledi. Saygı duyuyorum. Mevzuat ve kanun net olmasına rağmen vicdanen haksızlık vardır. Futbol ailesine girdiği zaman bu şirketin sahibi olmaması gerekir, futbol ailesine girmeden şirketi elden çıkarmasını beklemektedir mevzuat. Hem şirketi elden çıkaracaksın, başkan olamazsan şirketi de elden çıkaracaksın. Sadettin Bey ve Bakan Bey'e de söyledim. Bir realite, bir gerçek var. Bunu kongre üyelerimizle paylaşmak zorundayım. Şunu da söyleyeyim; Sadettin Bey 2 gün sanki ben bakanlığı biz arıyormuşuz, adaylığının önünü kesmek için konuştu. Sonra düzeltti. 2 günde yayıldığı kadar yayıldı ama bu konu. Kendisine sorma ihtiyacı duyuyorum? Siz spordan gelen bir aday olarak TFF, UEFA ve FIFA ile yayın işlerinden çok temasta olan biri olarak, 3 kurumun düzenlemeleri gereğince spor kulübü başkanı ve yönetici olmanıza engel teşkil edeceğini biliyorsunuz. Bunun Fenerbahçemiz için tehlike oluşturacağını bilmenize rağmen, bu beni en çok ilgilendiren konudur, devir işlemleri için neden ağustos sonunu beklediniz. Uzun süre olan bir konudan bahsediyoruz. Ben hatırlarsanız 'Lütfen TFF'yle konuşun, buna ceza yazarlar, ben de Bakan Bey ile konuşacağım' dedim size. Fenerbahçemiz'e, size sıkıntı yaratacak konu neden daha evvel önceliklendirilmedi? Bu Fenerbahçe üzerinden oynanan bir kumar değil mi? Bakanlığa başvurunuzda, küçük olan hisselerinizi bir çalışanınıza, Saran Holding'i kızınıza devredeceğinizi yazıyorsunuz. Etkinliklerde öyle demedim diyorsunuz ama evrak burada. Kızınız da dolaylı, kızınıza devretmeniz bu sorunu aştırtmıyor! Anlamakta sıkıntı çekiyorum. Medyadan gelen ve camiamızdan gelen şirketi kapatabilirim dediniz. Devredeceğiniz şirket, bakanlığın lisansı. Bunun ciddi bir süreci var. Bakanlık 'devret' dese bile hesaplar, süreçler var. Tamamen kapatsanız da keza öyle. Danıştay'dan davayı çekseniz de öyle. Elektrik ışığı değil, düğmeye bas kapansın. Bu süreç boyunca biliyor musunuz ki yarın akşam seçildiğinizde pazartesi sabah 9'dan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının inisiyatifi, geleceği başkalarının elinde olacak, TFF'nin, bakanlığın. Bunu biliyorsunuz, bildiğiniz de gayet iyi biliyorum. Biz niye bu riski alıyoruz? Tekrar söylüyorum, devredip başkan olamamak da haksız bir durum. Elinizdeki bir değeri kurallara uymak için, başkan olamazsanız şirket de gidiyor. Bu haksız bir durum ama sizin değil Fenerbahçe'nin durumunu düşünmek zorundayım. Biz illegal bahisle mücadele ederken, rakibimizin aldığı bahis reklamıyla mücadele ederken, 16 ayrı kuruma yazı yazarken, Allah korusun Fenerbahçe başkanı bahis konusundan işlem görürse nasıl bir durumda olacağımızı hepiniz görüyorsunuzdur."

ALİ KOÇ: "ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bir yapı vardır, hedefi Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'ye yapılan saldırılara, adaletsizliklere, kumpaslara direnmek kulüp başkanı ve yönetiminin değil sadece, tüm Fenerbahçelilerin boynu borcu olmalıdır. Ya birlikte başarırız ve Fenerbahçe'yi bu kötülükten kurtarırız, organize kötülük dediğimiz yapının sevinmesine vesile oluruz. Birlikte olduğumuzda yenemeyeceğimiz kötülük yoktur. Asıl mesele şudur; Fenerbahçe var olma mücadelesini tamamladı, kazanma mücadelesine hazırlanıyor. Şampiyonluk hasreti hepimiz yaralıyor, hepimizi manipülasyona açık hale getiriyor. 7 sene oldu, hiç şampiyonluk sözü vermedim, şampiyonluk sözü verebileceğimiz kadro kurduğumuzu, mali durumu güçlendirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sene şampiyon olacağız, öyle ya da böyle biz şampiyon olacağız. Verdiğimiz tüm mücadeleler şampiyonluğu çok daha anlamlı gelecek. Bir destanın adı olacak Fenerbahçe. Mayısta şampiyon olamazsak şartları yerine getireceğiz. Geçen hafta verilen hakem kararları, bir gol bir maçtan daha fazlası. Türk futbolunda adil rekabete engel koyanlara mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Perşembe günü TFF çıkışında söyledim, bugün sakin sakin konuya yaklaştığımıza aldanmayın, sükünetin ardından içimizdeki fırtınaların, belge ve bilgilerin gücü vardır. Haklı olmamız değil haklı kalmamız önemlidir. Bu süreç böyle bitecektir. Bu zihniyet için yol bitmek üzeredir. Yapıya karşı kimse bu kadar yol kat etmiştir. Bazen bir şey derseniz, sonra beklenmedik öyle bir olay olur ki gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Şampiyon olduğumuzda herkes ne demek istediğimizi anlayacaktır."

ALİ KOÇ: "TRABZON'A SELAM OLSUN, BİR TANE DELİL VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Süreç boyunca dik durmamızı sağlayan, mücadele azmimizi besleyen ve bize güç veren çok sayıda Fenerbahçeli'nin inancı ve desteğidir. Sırf şu son hafta içinde 2 maçta yaşananlara bakın, bütün bunlar normal mi, tesadüf mü? Trabzon maçında gol atıyoruz, çizgiyi geçiyor, onların sayılmayan golü her şeyin önüne geçiyor, kırmızı görmesi gereken oyuncuları konuşulmuyor! Niye bunlar sadece Fenerbahçe'nin başına geliyor? Trabzon belediye başkanının daha maç devam ederken 3 Temmuz'u gündeme getirip şike imalarında bulunuyor, Trabzon başkanı bu açıklamaların altına imza atarım diyor. Bu kupa şampiyonun müzesinde olur. Bu kupa müzededir. Trabzon'a selam olsun buradan. Bu iddiayı savunanlara, 3 Temmuz üzerinden dil uzatanlara, ucuz kahramanlık yapanlara soruyorum; siz 15 Temmuz'un, diğer kumpasların neresindesiniz? Bir tane delil var, ayak iziniz var, CAS'a yaptığınız müracaat var. Şampiyonluk primini ödememek için CAS'ta yaptığınız savunmada 'Biz şampiyon olmadık' diyorsunuz. 'Biz UEFA'nın acil kararından girdik Şampiyonlar Ligi'ne' diyorsunuz. Ülkemizde girilmedik yer bırakmayan terör örgütü, bir tek Fenerbahçe'de duvara toslamıştır. Bizler bu ihanet odakları karşısında tek yumruk olduk. Biz 3 Temmuz'da kumpasçılara boyun eğmedik, FETÖ'yü yendik, ucuz kahramanlık peşindeki kırıntılarına mı boyun eğeceğiz! Trabzon belediye başkanı hakkında 6222'den işlem yapılmıştır."

ALİ KOÇ: "YAPIYI DEŞİFRE ETTİK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklar, adaletsiz kararlar, elimizden çalınan şampiyonluklarımız... Bazı rakiplerimize sağlanan faydalar! Başımıza gelen bu işlerin bir tesadüf, başarısızlık değil; sistematik olarak maruz kaldığımız, bir yapı tarafından yürütülen operasyon olduğunu dile getirdik. Aziz Bey'in döneminde 7 senede 3 şampiyonluğumuz çalındı. Bizim dönemimizde 2 şampiyonluğumuz çalındı. Sadettin Bey sanki yapı yok diyor, sistematik bir şey var diyor, tribünlerden şampiyon olamıyorsunuz, sistematik Alanyaspor maçı diyor. Şöyle bir bakalım; aklı selim Fenerbahçeliler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Sadettin Bey, son haftada 2 maç birdenbire, yine hortladı, devletimizin en tepesindeki kişi bile 'Bu maça bu hakemi, bu VAR hakemini atayacaksınız' diye talimat verse bile MHK başkanı 'Bu iki kişi sorunludur bu camiayla, seçimlere 4 gün kala yollamayalım' demesi gerekirken bu hakemleri önermiştir. Fenerbahçemiz'in şike yaptığını ima eden mekanizma devreye girmiş, 'Başarısızlığınıza bahane arıyorsunuz' demektedir. Çok sayıda Fenerbahçeli buna inandı. Yapıyı deşifre ettik. Yasa dışı bahis ettik. Savcılar harekete geçti. Hakemlerin eğitimleri ortaya sızdı. Ne yaptıkları ortaya açıldı. Yapı inkar edilemez hale geldi. Yapının propaganda ve ikna gücü o kadar büyük ki 'yapı var ama siz mücadele edemiyorsunuz' dendi. Birçok samimi Fenerbahçeli kardeşimiz, bu propagandaya ikna oldu. Bir yapı vardır ve hedefinde Fenerbahçe vardır! Bize ve ailemize her türlü dil uzatıldı. Bizi ve sporcularımızı savunanlar tehdit edildiler, hakaretlere uğradılar. Kulübümüze saldırmak demokratik hak olarak görülürken ama şu tribünlerde oturan, mezara kadar Fenerbahçeli olan insanlar sporcularımıza küfür etmeyin dedikleri zaman, hainler, paralı köpekler diyenlere 'ciğeri beş para etmez' denir. Bu kurgunun farkına varmadıkça camiamızın birlik ve beraberliğini sağlamak kolay olmayacaktır."

ALİ KOÇ: "3 TEMMUZ BİTMEMİŞ, ŞEKİL DEĞİŞTİRMİŞ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Ne hikmetse, tam bu dönemde, atılım dönemi başlarken Fenerbahçemiz için hiç uğramadığı kadar saldırıya uğramaya başladı. Sizlere aylardır organize kötülük olarak anlattığımız, sistemli ve düzenli saldırılar tek bir amaca yönelmektedir. Böl parçala yönet. Bölündükçe güçsüzleşeceğiz. Rakiplerimize yapılan kıyaklara sesimizi çıkaramayacağız. Tek bir kulüpte gördüğümüz gibi bizi de dizayn etmeye çalışacaklar. Sadettin, Ali önemli değil, bu camianın başında kim olursa etrafında kenetlenmemiz, güç vermemiz lazım. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmek üzere. Genç üyelerimiz belki hatırlamayacaktır. Yaşı yetenler unutmamıştır. 3 Temmuz'da Aziz Yıldırım'ın tarihe geçen bir sözü vardır. 'Ne şikesi memleket elden gidiyor', memleket elden gidiyordu. Malum örgüt arkasına aldığı devlet gücüyle Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalışırken camiamız genci yaşlısı, erkeği kadınıyla sokağa dökülmüşken destansı bir mücadele verirken, o dönem Fenerbahçe düşmanları gizlilik olmasına rağmen çarşaf çarşaf soruşturma detaylarını paylaşmış. Bazı Fenerbahçeliler 'evet şike var' demiştir. Bazıları yönetimi ve başkanımızı istifaya davet etmiştir. En önde, cephede olan biri olarak söylüyorum o dönemde, hayretle bakan ve sesini çıkarmayan Fenerbahçeliler, terör örgütünün medya gücünden etkilenip 'Fenerbahçe yaptı' diyenler, bir de canını dişine takan, her türlü riski alan, cansiperane kulübünü koruyan, cop yiyen, tartaklanan, gaz yiyen Fenerbahçeliler vardı. Sadettin Bey'i bu konuya daha önce bulaştırmadım. Sadettin Bey bugün öyle konuşuyor ki sanki ben yapıyormuşum gibi. Bir süre sonra çoğumuz 3 Temmuz'un artık bittiğini düşünmeye başladık. Yaşayarak gördük ki 3 Temmuz bitmemiş, şekil ve yöntem değiştirmiş. Fenerbahçe'nin önünü kesme çabaları hep sürdü, devam ediyor."

ALİ KOÇ: "40'IN ÜZERİNDE KUPA KAZANMANIN KIYMETİ YOK MU?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Taraftarlarımız yıldız futbolcular istiyor. Artık 500-700 bin dolarlar değil, 25 milyon Euro'lardan kapı açılıyor dedik. Ekonomi uygun değilse nasıl sürekli hale getirebilirsiniz. Mali gücünüz olmak zorunda. Ekonominizi büyütecek, sponsorluklar anlaşmaları yapacak kudrette yönetimler olmalıdır. Her geçen gün olimpik başarılarımızın bir hikayesi var. 70 milyon değerindeki takımımızın 300 milyon Euro'ya çıkarken bunun arkasında finansal başarısı yok da ne var! Kulübümüze ilk defa triple crown ünvanını kazandıran erkek basketbol takımını kurarken, iki sene üst üste Euroleague kazanan kadın basketbol takımını kurmak için güçlü bütçeye ihtiyaç yok mudur? Milli Olimpiyat Takımı'nın belkemiğini oluşturmak, İstiklal Marşımızı dünyada dinletmek için rakipler 6, bizler 25 sporcu göndermenin bir hikayesi, bütçesi yok mu? 300'e yakın madalya, 40'ın üzerinde kupa kazanmanın kıymeti harbiyesi yok mu! Sadettin Bey'e teşekkür ediyor, saygı duyuyorum. Yeri geldiğinde bu konularda hakkımızı verdi. Niye bunu söylemek istiyorum? Bizi ağır eleştiren üyelerimizin eleştirilerine saygı duyuyorum. Ne kadar kötüymüşüz? Hiç mi iyi işimiz olmamış, hiç mi hakkımızı verebileceğimiz icraatimiz olmamış. Peki! Camiamızın başını öne eğdirecek, kara leke sürecek, utandırarak finansal bağlantılar kurmadık. Yasadışı yöntemlerle kasamıza gelirler koymadık. Kasamızdaki parayı özel ihtiyaçlarımız için kullanmadık. Bunlara rağmen Fenerbahçemizin gelirlerini artırdık ve sağlıklı bir ekonomiye kavuşturduk."

ALİ KOÇ: "EN SIKINTILI DÖNEMDE GÖĞSÜMÜ GERE GERE ADAY OLDUM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe başkanı seçim için çalışmaz, Fenerbahçe için çalışır, icraatlarıyla konuşur. Uzun uzun rakamlardan bahsetmeyeceğim. Unutmayın, ben demedim 7 sene evvel Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünün başına geldim. Bugünkü gibi temiz, tertemiz Fenerbahçe'ye aday olmadım. Kulübümüzün en kötü halinde sorumluluk aldım. Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez 'başkan olacağım' dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim. Kötü yapmışız, 7 senede finans dehası Murat Salar'a göre hiçbir başarı yok. 7 senede 278 milyon Euro borç ödeyerek, borç kapatmanın kıymeti yok. Yükümlülükleri indirmenin kıymeti yok. Emlak Bank projesiyle Bankalar Birliği'nde çıkışın müjdesini vermenin kıymeti yok. Bağımsız, güçlü ve dimdik Fenerbahçe yaratmanın kıymeti yok. Mali disiplini sağlamış Fenerbahçe'nin, düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Fenerbahçe devasa bir kuruluştur. Dünyanın en büyük kulübü Fenerbahçe artık geriye gidemez. Fenerbahçe olarak orta vadede küresel marka kimliğimizi gerçekleştirmeliyiz. MSC gibi, Chobani gibi, Adidas gibi firmaları çoğaltmalıyız. 160 milyon euro'luk sponsorluk anlaşması cebimizde, sadece bu seneye tekabül eden rakamlarını kullandık, tüm parayı kırdırmadık. Mali sorumluluğu gösterdik. Bunları unutmayın!"

ALİ KOÇ: "NEYİ REDDETTİĞİNİZİ BİLMİYORSUNUZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Bugün gururla söylüyorum, bir çoğunuzun burada olan ve hafife alan, ne kıymeti var diyenlere söyleyeyim; Fenerbahçe'yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Atılım dönemine geçtik ve adımlarını attık. Sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığa ulaştık. Tesisleşmeler için geleceğimiz için büyük hamleler başlattık. Amatör branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Sıra şampiyonluklarda. Bu sezon camiamıza şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz. Fenerbahçe'yi ileri taşıyacak, Fenerbahçe'yi her anlamda şampiyon yapacak yönetim bizdedir. Zira biraz evvel 11. 12. 13. maddelerin reddedilmesi, yarın kim başkan seçilecekse önünü kapamıştır. Neyi reddettiğinizi bile bilmiyorsunuz. Sadettin Bey'i aradım, öyle söyledim, 'Ne yapayım' dedi. 'Siz destekleyin' dedim. Bu madde 6 ayrı genel kurulda gündem maddesi olmuştur. Ne hikmetse birileri tarafından bunun korkulacak, zarar verecek maddeler olarak tanımlanması akıl alacak iş değildir."

ALİ KOÇ: "FENERBAHÇE İÇİN MÜCADELEDEN KAÇMADIK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Birazdan görüş ayrılıklarımıza tek tek değineceğim. Şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz. Madem ki özellere girdik, söyleyeceğim çok şey var, söyleyeceğim. Hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i de, Aziz Bey'i de, bizi de destekleyenlerin isteği Fenerbahçe. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçemiz'in yüzüne istediğimiz şekilde gülmedi. Tek bir gerçek var, ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için mücadeleden korkmadık, o ne der bu ne der diye hareket etmedik. Bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz tutmanın gururunu yaşadık. Fenerbahçe'nin ne karaborsayla, ne herhangi bahis işiyle, ne bağlantılı sponsorluk işiyle anılmasına izin vermedik, vermeyiz de... Günü kurtarma çabası içinde olmadık, yarınları kazanacağız dedik. Tırnaklarımızla sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Tabii kolay... Sadettin Bey'in sarf ettiği sözler. Onlara biraz sonra geleceğim. Bekara kadın boşamak çok çok kolaymış, bir kez daha gördüm bugün."

ALİ KOÇ: "GÖRÜYORUM Kİ CAMİA OLARAK CİDDİ ANLAMDA KUTUPLAŞMIŞIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yarın sonuç ne olursa olsun, başkanımız etrafında kenetlenmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Fenerbahçemize bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza ve emek vermiş herkese teşekkür ediyorum. Yarın bir kez daha sandığa gideceğiz. Görüyorum ki camia olarak ciddi anlamda kutuplaşmışız. Şöyle ki karaborsa yapan birini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla, şöyle bakıyorum ki Fenerbahçe başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürler eden birine lehte oy kullanabiliyoruz. Aslında bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir. Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum, başkanlık makamına hakaret eden biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu. Yarınki sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçemizin yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Sadettin Bey'in sözlerine şunu ekliyorum; sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz."

18.30 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

SARAN: "ŞAMPİYON OLAMAZSAK 2027'DE ADAY OLMAYACAĞIM"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Sponsorluklarımızı, gelir kalemlerimizi artıracağız. Altyapıda ve üst yapıda daha iyi bir futbol aklıyla fark yaratacağız. Daha şeffaf bir ilişki kuracağız. İstediğimiz şey net, yeniden kazanmak. Kazanmak için birleşmek. Omuz omuza, Fenerbahçe'yi günü kurtaran bir yapıyla değil geleceği düşünen bir yapıyla yönetilmeli. Bunun için geliyoruz. Bugüne kadar kulübe ciddi katkılar sunmuş isimlerle görüştük. Bu kulüp birkaç kişiye değil tüm camiaya aittir. Ben bu yürüyüşü o büyük güçle yapmak istiyorum. Size söz veriyorum, Fenerbahçe şampiyon olana kadar tatil, bayram, durmak yok, kutlama yok. Sonunda şampiyon olduğumuzda o kupayı yeniden ayağa kaldırdığımız Kadıköy cehenneminin, Fenerbahçe ruhunun, tüm Türkiye'ye hatırlattığımız Fenerbahçe ihtişamının, birlik beraberliğimizin sembolü olarak yaşayan tüm başkanlarla, divan başkanlarıyla birlikte kaldıracağız. O kupa Kadıköy'ün yeniden normali olacak. Kendimize güveniyoruz, o kadar güveniyoruz ki söz veriyoruz, eğer şampiyon olamazsak 2027 olağan kongrede aday olmayacağım. Önce başarılı olmak için, hakkını vermek için yüreğimizi koyacağız. Sizlere mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçim bir maça, bir transfere bakarak karar verilecek seçim değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmayacağına karar vereceğimiz bir seçimdir. 7 yıldır en iyi hocalar, futbolcular geldiyse ve şampiyonluk gelmediyse sorun yönetim aklındadır. Bu seçim Fenerbahçe'nin geleceğine vereceğimiz en büyük sözdür."

SARAN: "KİMSENİN KOMBİNESİNİ İPTAL ETMEYECEĞİZ"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Olayın akabinde Ali Koç ile görüşmüş, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtmiştim. Yarın başkan kim olursa olsun Fenerbahçe sahada ve masada yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Artık bu kulüp bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli. Şimdi bana diyeceksiniz ki biz daha ne yapalım? Fener Ol dediniz olduk, Mesut Ol dediniz olduk, forma aldık, bilet aldık, kombineleri tükettik. Ekonomik olarak en zorlandığımız dönemde kulüpten el çekmedik. Ben taraftarlarımızdan fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Ben Fenerbahçe'nin durumu kötü diye propaganda yapmayacağım. Planımız projemiz hazır. Hepiniz izlediniz, dinlediniz. Gayrımenkulden dijitale, en gencinden en yaşlısına kadar kapsayıcı projeler yaptık, dersimizi yaptık. Bu göreve talip oldu. Kazanmam halinde kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Sabit suç unsuru yoksa kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz."

SARAN: "BU TABLO, SEÇİMLERDEN BAĞIMSIZDIR"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da tam burada 20 bini aşkın kongre üyemizin iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz. Ortak akıl dediniz, Fenerbahçe için kafa yoran kimseyi dinlemediniz. En ufak eleştiride herkesi düşman ilan ettiniz. Camiaya hesap vereceğim deyip kendi sözünüzden bile korktunuz. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı 'siz olamazsınız' diye inandırdınız. Bilin ki bu takım sizin seçtiğiniz hocalar ve futbolcular yüzünden değil... Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni macera diyorsunuz. Ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim. Peki tüm bunları düzelttik diyelim. Rahatlıkla şampiyon olabilir miyiz? Hayır. Çünkü Fenerbahçe'ye rahat yok. Alanyaspor maçında tüm Türkiye'nin gözü önünde bir kez daha bir tiyatro sergilendi. Fenerbahçe'nin alın terine damga vuruldu. İsimler değişiyor operasyonlar değişmiyor. Burada MHK, Cihan Aydın deyip isimlere indirgemeyeceğim. Bu operasyonlar seçim gündemi değil. Yıllardır süren sistematik anlayışın sonucudur. Seçime birkaç gün kala bu operasyonun bir maçta yaşanması, kongreye müdahale diye nitelendirilemez. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır."

SARAN: "ŞAMPİYON OLAMAMA NEDENİNİZ TARAFTARI SUÇLAMANIZ"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Seçim stratejisini sadece para üzerine kurdular. Borçlardan korkuyormuş gibi algı yarattılar. Tablolar ne kadar kötü olursa olsun bu camia borçtan korkmadı. Bu camia kimin ne kadar para verdiğin değil bu parayla nasıl gelecek kurulduğunu sorgular. Para tek başına çözüm olsaydı şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk. Ali Bey'in seçim stratejisi paraya dayalı. İnanıyorum ki bu kulübün milyonlarını yöneten başkanının paradan daha önemli mirası olmalı. Camiasını birleştirmek, bu kutsal kulübü doğru yönetmek, futbolda şampiyonluk getirmek. Bu camianın en büyük beklentisi, hedefi şampiyonluktur. 2018'de değişimin nedeni, 4 yıllık şampiyonluk hasretiydi. Van Persieler, Naniler, hatta Robben'in adını kullandığımız reklamlar vardı. Şampiyonluk geldi mi? Hayır. Çünkü mesele yönetimdi yine umutsuzluktu. Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. Çünkü teknik direktörleri sürekli değiştirip, her sezon bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transfer planları yapıp son gün alelacele transferlere yöneldiniz. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100'ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız."

SARAN: "BU CAMİA SÖZÜNÜ TUTAN BAŞKANLARA ALIŞKIN DEĞİL"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Bu camianın en büyük gücü asla umudunu kaybetmemesidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' İşte biz Fenerbahçeliler hiç umutsuz olmadık. Tarihimiz yeniden ayağa kalktığımız durumlarla doludur. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için buradayım. Allah'ın izniyle seçimi kazanırsam günü geldiğinde bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Sayın Ali Koç, Fenerbahçemiz için önemli ve kıymetli işler yaptı. Bugüne kadar kulübümüze verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında gelir yaratacak projelere, sponsorluklara imza attı. Ancak Fenerbahçe'nin kaderi, bir kişinin verdiği paraya indirgenemez. Kulübümüzün 2018'de nasıl değişime ihtiyacı vardıysa bugün de var. Bu değişimi engellemek için neler dediler biliyorsunuz. Meşhur sanal bayi konusu. Bu sürecin sağlıklı yürümesinde katkısı olan herkese, özellikle Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. Aday olamayacak, kayyum atanacak, yaptırım gelecek diye korku saldılar. Saçmasapan şeyler söylediler. Ben ne dedim, 'güvenin' dedim. Sıkıntı çıkmayacak, yanıltıyorlar dedim. Sizleri endişelendirmek için çırpınan yöneticilere de anlatayım bu mesafeden. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda bahsi geçen şirketi kapatırım. Fenerbahçe için gözümü kırpmam. Tüm Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Ben Fenerbahçemize zarar verecek bir şey yapmam. Siz de haklısınız, bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil. Beni tanıyacaksınız. Daha yeni başlıyoruz."

SARAN: "FENERBAHÇE'NİN YARINLARI İÇİN ADAY OLDUM"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Fenerbahçe düşmanlığı değil kardeşliği büyütmek zorundadır. Bizler farklı düşünebiliriz ama aynı renklere tutkuyla bağlıyız. Sandıklardan benim ve ekibimin adı çıkarsa, tüm Fenerbahçeliler'in huzurunda söz veriyorum, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bayrak değişim olması gerektiği için aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için bu yola çıktım."

SADETTİN SARAN: "SİZİN BAHANELERİNİZ BİTMİYOR"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz. Bana hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum! Ben Fikret Seçen ile Zekeriya Öz'e DGM'de ifade verirken sizler localarda onlarla maç izliyordunuz! Bunun adı en açık tabirle samimiyetsizlik, en açık tarifiyle iki yüzlülük olduğunu söylüyorum. Neyse, ben değerli Fenerbahçelileri sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum. Sizin bahaneleriniz bitmiyor. Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız. Bugüne kadar görülmemiş bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştım. Seçim atmosferidir. Kırıcı bir sözüm olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum. Bu camianın birbirine değil rakiplerine karşı mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün geldiğimiz noktada, öncelikle sayın Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Camiamızın yaşadığı mutsuzluğa seyirci kalmadılar. Yanımızda durma kararı aldılar. Sağ olsunlar."

18.05 | Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, konuşma yapmak için kürsüye geldi.

TAŞINMAZLAR HAKKINDA KARAR ALMA YETKİSİ REDDEDİLDİ

17.45 | Fenerbahçe kongresinde, 11. maddenin ardından 12. ve 13. madde de Fenerbahçe Kongre üyeleri tarafından reddedildi.

17.40 | Fenerbahçe kongresinde yönetim kuruluna kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi 3. kez sayılmasının ardından oy çokluğuyla reddedildi.

MOSTUROĞLU: "BU MADDENİN SEÇİMLERLE ALAKASI YOKTUR"

Şekip Mosturoğlu: "Bu maddenin seçimlerle alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişiyle alakalıdır. Sadettin Bey de seçilse bu maddeye ihtiyaç duyacaktır."

ALİ KOÇ: "BU MADDE SADETTİN SARAN'I DA ETKİLİYOR"

17.30 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Arkadaşlar istifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın zaten seçim var. Sonuçlarını göreceğiz hep beraber. Sayın Saran'ın dinlemesini istiyorum. Seçildiği takdirde onu da etkiliyor. 2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir. Arkadaşlar bağırarak bir yere varamayız. Bir dinleyin. Yine karar vereceksiniz. 2013 yılından beri bütün genel kurullarda bu maddeler yer almıştır. Bu sanki bugün gündeme eklenmiş gibi ele alınıyor. Sanki biz ilk defa icat etmişiz gibi. Bu maddeler 2013'ten beri yer alıyor. Teşekkürler. Şekip Başkan'a da söz verelim. Zira kendisi Aziz Başkan'ın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Ona da söz vermek, sormak istiyorum."

17.25 | Fenerbahçe kongresinde yönetim kuruluna kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi, Ali Koç ve yönetimi yeniden sayım talep etti.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

17.15 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi hem mali hem de idari yönden ibra edildi.

BELGÜ: "TEMLİK BOŞA ÇIKACAK"

Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü: "Az önce bir arkadaşımız burada temlik ve yönetim kurulu ibrasıyla ilgili bir konuşma yaptı. Bazı konular hakkında bilgilendirme ihtiyacı duyuyorum. Birincisi, biz geçtiğimiz günlerde bir tüzük değişikliği yaptık. Bu değişikliğe göre, artık kulübümüzün mali kongreleri eylül ayında yapılacak. Haziran'dan hazirana yapılan kongre yerine, eylül ayında yapılacak, bunu da şu anda yapıyoruz. Temlikle ilgili bir uyarıda bulundu arkadaşımız. Verilen temlik 5 milyar değil, 10 milyardır. Bunun da nedeni Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Gelirlerimizin yarısı Bankalar Birliği'ne gittiği için şu anda mali disiplin sağlanmış, bu borç 69 milyon euro'ya düşmüştür. Bu da birkaç ay sıfırlanacak ve bu temlik boşa çıkacaktır. Verilen temliği, Bankalar Birliği'ne giren tüm kulüpler vermiştir."

BALABAN: "BIRAKALIM KAVGALARI"

Fenerbahçe Kongre Üyesi Ozan Balaban: "Yaklaşık 10 yıl önce burada yönetici olduğumda karşınıza çıkmıştım, o heyecan hiç azalmıyor. Karşınızda olmanın heyecanını bir kez daha bugün üzerimde yaşıyorum. Fenerbahçe için tarihi dönemlerden birisini daha yaşıyoruz. Genel kurullar, sadece yönetimlerin seçildiği değil, camianın geleceğini şekillendiren, büyük kararların alındığı eşsiz anlardır. Temennim, buradan çıkacak kararların kulübümüzü daha da ileriye taşımasıdır. Pazartesi itibariyle camiamızın yeniden birleştiği adımların atılmasını diliyorum. Ben her iki başkan adayı ile çalıştım. Fenerbahçe'nin umudu birleşmektedir, ayrışmakta değil. Başkan adaylarından ricamdır, lütfen bırakalım kavgaları. Eski ve yeniyi barıştıralım ve eskinin hakkını da teslim edelim."

GERGİN ANLAR

13.50 | Fenerbahçe'de kongre üyeleri arasında arbede yaşandı. Kürsüden sakin olunması yönünde uyarı yapıldı. Konuşmacılar, sözlerini sarf etmeye devam ediyor.

12.40 | Fenerbahçe'de kürsüye gelen ilk üyenin konuşmasının ardından kongrede gergin anlar yaşandı. Konuşmalara kısa süreliğine ara verildi. Şekip Mosturoğlu, ara sonrası konuşmaların devam etmesini istedi. Üyelerin konuşmaları sırasıyla devam ediyor.