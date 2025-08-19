Fenerbahçe'de sırada Kerem ve Alvarez var: Kritik tarih belli oldu

Fenerbahçe transferde iki bölgeye yoğunlaştı.

Sarı lacivertliler, kanat listesinde ilk sırada yer alan Kerem Aktürkoğlu için Benfica'yı ikna etmeye çabalıyor.

HEDEF BU HAFTA



Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından fiyat düşüren Fenerbahçe, süreci bu hafta noktalamanın peşinde.



Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, "Kerem Aktürkoğlu burada mutlu" dese de, sarı lacivertliler 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

Aktürkoğlu'nun takımı Benfica 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da İstanbul'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin planı Aktürkoğlu'nu Süper Lig'de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Transfer gerçekleşirse milli futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer alabilir.



PREMİER LİG'DE BİR YILDIZ



Benfica ile masada olan Fenerbahçe, orta saha transferinde de Premier Lig'den bir ismi gündemine aldı.



İngiliz basını, sarı lacivertlilerin Edson Alvarez için West Ham United ile görüştüğünü iddia etti.



Orta saha ve savunmada görev yapabilen Meksikalı futbolcu, kariyerini 2 sezondur Londra ekibinde sürdürüyor.



Ajax günlerinde çıkış yapan 27 yaşındaki Alvarez, milli takımında 97 kez forma giydi. Meksikalı futbolcu, İngilzi ekibinde çıktığı 73 maçta ise 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

