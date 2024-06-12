Fenerbahçe'de son karar Edin Dzeko'nun

Fenerbahçe'de Başkanlık seçiminin ardından gözler transfer çevrilirken, Edin Dzeko'nun kulüpteki geleceğini kendisinin belirleyeceği kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin son kararı geçtiğimiz sezon 45 maçta 24 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Boşnak golcüye bıraktığı öne sürüldü.

TALİPLERİ VAR

Ayrıca haberde Dzeko'nun ilerlemiş yaşına rağmen Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı ve kabul etmesi durumunda Fenerbahçe'nin kasasına iyi bir bonservis bedeli koyabileceği aktarıldı.

38 yaşındaki golcü Türkiye'de kalmak isterse sarı-lacivertliler, daha hızlı ve ceza sahası içerisinde daha aktif olan bir forveti kadrosuna katacak.