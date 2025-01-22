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Fenerbahçe'de sözleşme feshi: TFF'ye resmen bildirdi

Fenerbahçe, altyapıdan yetişen Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe'de sözleşme feshi: TFF'ye resmen bildirdi

, altyapıdan yetişen Emir Ortakaya'nın sözleşmesini feshetti.

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 

2022/2023 sezonunda Fenerbahçe A Takımı'na yükselen Emir Ortakaya, Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti. 

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