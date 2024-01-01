Fenerbahçe'de Stefan Savic önceliği

Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'na katılamsı ve Rodrigo Becao'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin stoper bölgesine takviye yapmak istediği kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde ara transferdeki ilk hedefi, stoper Stefan Savic olarak belirlendi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki Savic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Savic, futbol kariyerine BSK Borca'da başladı. Partizan ve Manchester City formalarını giymesinin ardından 2015'ten bu yana ise Atletico Madrid'de oynamaktadır.

İspanyol ekibinde 277 maça çıkan deneyimli stoper, bu maçlarda 3 gol ve 3 asist kaydetti.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak