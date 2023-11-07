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Fenerbahçe'de stoper krizi: Ludogorets maçında kim oynayacak?

Luan Peres, Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun sakatlıkları ile Samet Akaydin ve Mert Müldür ise UEFA kadrosunda yer almaması İsmail Kartal'ın sürpriz tercih yapmasına neden olacak. Kartal stopere Crespo'yu çekecek.

Fenerbahçe'de stoper krizi: Ludogorets maçında kim oynayacak?

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'deki stoper krizi İsmail Kartal'ı zora soktu. Kartal, Ludogorets maçındaki stoper tandemi için kararını verdi.

Luan Peres, Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun sakatlıkları bulunurken, Samet Akaydin ve Mert Müldür ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Sabah'ın haberine göre; Kartal, Bulgaristan deplasmanında Oosterwolde'nin yanında Miguel Crespo'ya şans verecek.

Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Crespo'nun kariyerinde 2 maçta stoper olarak görev aldığı öğrenildi.

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