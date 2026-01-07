Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir, İtalyan devi resmen istedi! "Geri dönmeye sıcak"

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi olan Fenerbahçe, bir yandan da transfer için hareket halinde.

Ara transfer dönemine Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak başlayan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'nin imzası için de hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimler dışında takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu.

ROMA DEVREYE GİRDİ

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Serie A ekibi Roma, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak için devrede…