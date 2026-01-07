Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir, İtalyan devi resmen istedi! "Geri dönmeye sıcak"
07.01.2026 14:25
NTV - Haber Merkezi
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi olan Fenerbahçe, bir yandan da transfer için hareket halinde.
Ara transfer dönemine Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak başlayan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'nin imzası için de hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimler dışında takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu.
ROMA DEVREYE GİRDİ
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Serie A ekibi Roma, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak için devrede…
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde.
Roma'nın, Hollandalı futbolcunun transferi için sarı-lacivertli kulüp ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.
"İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK"
Haberin devamında iki kulüp arasında temasların kurulduğu ve Oosterwolde'nin de İtalya'ya dönmeye açık olduğu aktarıldı.
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.
Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde bir başka İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle 1 kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Oosterwolde, 1 asist yapma başarısı gösterdi ve 2 bin 269 dakika sahada kaldı.